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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси вынужден снести часть особняка на Ибице стоимостью 11 млн евро

 
06 Сентября 2022 • 09:28 Комментировать

У нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси возникли проблемы с особняком на Ибице, об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как информирует источник, у объекта недвижимости, стоимость которого 11 миллионов евро, отсутствует лицензия на строительство. Прежние владельцы, у которых Месси приобрел дом, расширили жилище без соответствующего разрешения.

Вполне вероятно, что из-за этого Месси будет вынужден снести часть незаконно построенных сооружений.

В текущем сезоне Лиги 1 Лионель забил три гола и сделал шесть ассистов в шести сыгранных поединках. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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