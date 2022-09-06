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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер обиделся на тренера «Монако» и покинул поле ещё до конца игры

 
06 Сентября 2022 • 02:57 Комментировать
Ницца
0:1
Монако
окончен

Матч «Монако» с «Ниццей» завершил шестой тур чемпионата Франции, и он ожидался с большим ажиотажем - это дерби Лазурного берега, и Виссам Бен-Йеддер, главный бомбардир «Монако», также готовился к матчу.

Каково же было его удивление, когда он узнал, что начнет матч на скамейке запасных. Бен-Йеддер протерпел до 78-й минуты, когда тренер Филипп Клеман велел ему разогреваться. Но в этот момент «Монако» удалось открыть счет, и Клеман передумал выпускать на поле нападающего, а сделал замену по счету.

Разочарованный Бен-Йеддер демонстративно покинул скамейку запасных, сняв с себя футболку, хотя чуть позже все же вернулся обратно.

- Мне сказали, что он был в душе. Я говорил с Виссамом. Видел, что он общался с болельщиками и своими коллегами по команде после матча. Не думаю, что это проблема, - заявил после игры Клемент. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йедер Виссам Бен-Йеддер Филипп Клеман
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