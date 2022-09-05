​Мбаппе ответил на вопрос, кто будет бить пенальти в «ПСЖ»

Не так давно в «ПСЖ» возникли разногласия по поводу исполнителя пенальти. В одном из матчей Килиан Мбаппе неудачно пробил с «точки», после чего Неймар хорошо исполнил одиннадцатиметровый. При этом Кристоф Галтье штатным пенальтистом оставил француза, что вызвало недовольство бразильца. Тот «лайкнул» несколько публикаций в социальных сетях, где решение Галтье подвергается критике.

Между тем, на пресс-конференции перед матчем с «Ювентусом» у Килиана Мбаппе спросили, кто будет бить пенальти в «ПСЖ».

«Посмотрим. Всегда есть место для диалога. Надо посмотреть, как пойдёт дело по ходу матча. Если ты штатный пенальтист, это не означает, что ты бьёшь все пенальти. Такого нет ни в одном клубе, не говоря уже о ситуации, когда три игрока готовы бить одиннадцатиметровые. Посмотрим завтра. С этим нет никаких проблем», - сказал Мбаппе.

Ранее Килиан Мбаппе рассказал о своих отношениях с Неймаром.