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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе рассказал о своих отношениях с Неймаром

 
05 Сентября 2022 • 19:52 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с Неймаром.

Ранее в СМИ сообщалось о конфликте между Мбаппе и Неймаром. Бразилец стали «лайки» публикациям в социальных сетях, в которых критиковали выбор француза исполнителем пенальти в команде.

«У нас с Неймаром были как более холодные, так и более тёплые моменты. Такова природа наших отношений. Но между нами есть большое уважение. Когда два игрока имеют сильный характер, отношения не могут быть всегда ровными», - высказался Мбаппе, слова которого с пресс-конференции приводит La Source Parisienne.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 6 сентября. Команда Кристофа Галтье будет принимать «Ювентус» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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