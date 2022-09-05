​Мбаппе рассказал о своих отношениях с Неймаром

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с Неймаром.

Ранее в СМИ сообщалось о конфликте между Мбаппе и Неймаром. Бразилец стали «лайки» публикациям в социальных сетях, в которых критиковали выбор француза исполнителем пенальти в команде.

«У нас с Неймаром были как более холодные, так и более тёплые моменты. Такова природа наших отношений. Но между нами есть большое уважение. Когда два игрока имеют сильный характер, отношения не могут быть всегда ровными», - высказался Мбаппе, слова которого с пресс-конференции приводит La Source Parisienne.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 6 сентября. Команда Кристофа Галтье будет принимать «Ювентус» в Лиге чемпионов.