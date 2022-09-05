​Железнодорожник раскритиковал «ПСЖ» за перелёты на короткие дистанции

В субботу «ПСЖ» без больших трудностей разгромил на выезде «Нант» со счётом 3:0. На игру команда добилась на самолёте, хотя расстояние между городами относительно небольшое – оно составляет 380 километров.

Ален Кракович, который управляет высокоскоростным железнодорожным сообщением TGV, раскритиковал «ПСЖ».

«Из Парижа в Нант можно доехать за 2 часа на наших поездах TGV. Я снова предлагаю использовать наши поезда в соответствие с общими интересами – безопасностью, скоростью и экологичностью», - написал Кракович в социальных сетях.

Спонсором «ПСЖ» является авиаперевозчик Qatar Airways. При этом в последнее время в Европе критикуют короткие перелёты из-за проблем экологии.