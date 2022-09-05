Головин подвёл итоги победного матча с «Ниццей»

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий на клубном уровне за «Монако», прокомментировал минимальную победу над «Ниццей» (1:0) в матче шестого тура Лиги 1.

«Выиграли по делу, владели преимуществом, создали больше моментов. Поэтому победа справедливый итог этого матча. Можем занести эту игру себе в актив», - передает слова российского футболиста «Чемпионат».

После шести туров монегаски набрали восемь баллов и занимают десятое место в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате Франции команда Головина проведет против «Лиона» 11 сентября.