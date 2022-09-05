Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Сарр назвал игру против «Ниццы» эталонной для «Монако»

 
05 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать
Ницца
0:1
Монако
окончен

Защитник «Монако» Маланг Сарр прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Франции, в котором монегаски одолели «Ниццу» (1:0).

По мнению французского защитника, прошедшую встречу можно назвать для «Монако» эталонной. Напомним, что Сарр является воспитанником «Ниццы».

«Конечно же, я испытывал особенные эмоции. Я в полной мере удовлетворён исходом встречи. Мы выступили убедительно и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Эта игра придаст нам уверенности в своих силах, я в этом уверен», — приводит слова Сарра пресс-служба «Монако».

Сарр перешёл во французский клуб из «Челси» нынешним летом на правах годичной аренды. Всего в составе монегасков 23-летний защитник успел провести три матча, в которых он результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца Маланг Сарр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
10:13 · Франция. Лига 1
Линекер назвал величайшего футболиста в истории
09:44 · Франция. Лига 1
Сарр назвал игру против «Ниццы» эталонной для «Монако»
09:40 · Италия. Серия А
Насри прокомментировал обращение Погба к шаману: «Ты мусульманин, обращайся к Богу, а не к шаману»
08:57 · Франция. Лига 1
Икарди близок к трансферу в турецкий топ-клуб
04 Сентября
23:45 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» добыть первую победу за месяц
22:30 · Франция. Лига 1
Баркли стал игроком французского клуба
21:15 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:24 · Франция. Лига 1
«Ренн» не смог обыграть «Труа», проведя полтора тайма в большинстве
17:58 · Франция. Лига 1
«Лорьян» и «Клермон» победили в своих матчах
16:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» разобрался с «Монпелье», проведя тайм в большинстве
11:52 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе - лучшие игроки «ПСЖ» в матче с «Нантом» 5
07:26 · Франция. Лига 1
Тренер «ПСЖ» Галтье отметил важность победы над «Нантом»
02:22 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил решение оставить Неймара в запасе
01:45 · Италия. Серия А
Галтье рассказал, как сорвался переход Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мы были близки»
01:32 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе набрали 29 результативных действий на троих в 6 матчах Лиги 1 2
Все новости
Рекомендуем