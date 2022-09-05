Сарр назвал игру против «Ниццы» эталонной для «Монако»

Защитник «Монако» Маланг Сарр прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Франции, в котором монегаски одолели «Ниццу» (1:0).

По мнению французского защитника, прошедшую встречу можно назвать для «Монако» эталонной. Напомним, что Сарр является воспитанником «Ниццы».

«Конечно же, я испытывал особенные эмоции. Я в полной мере удовлетворён исходом встречи. Мы выступили убедительно и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Эта игра придаст нам уверенности в своих силах, я в этом уверен», — приводит слова Сарра пресс-служба «Монако».

Сарр перешёл во французский клуб из «Челси» нынешним летом на правах годичной аренды. Всего в составе монегасков 23-летний защитник успел провести три матча, в которых он результативными действиями отметиться не сумел.