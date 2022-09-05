Икарди близок к трансферу в турецкий топ-клуб

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переезду в турецкую Суперлигу, где интерес к нему проявляет стамбульский «Галатасарай».

Согласно сведениям Fanatik, клуб достиг договоренности о трансфере 29-летнего бомбардира на правах аренды. Официальное оформление сделки состоится в среду, 7 сентября. «ПСЖ» по условиям договора обязуется выплачивать часть заработной платы Икарди.

Напомним, что Мауро присоединился к парижскому гранду в 2019 году, перейдя из миланского «Интера». В текущем сезоне аргентинец не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.