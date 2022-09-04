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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» добыть первую победу за месяц

 
04 Сентября 2022 • 23:45 Комментировать
Ницца
0:1
Монако
окончен

В шестом туре Лиги 1 играли аутсайдеры «Ницца» с «Монако». Соперники имели достаточно моментов, чтобы добиться уверенной победы, но многие удары были неточными, как попытка Александра Головина с острого угла. Нельзя не отметить сэйвы Александра Нюбеля, которые стали залогом успеха гостей. В середине второго тайма Кайо Энрике выдал точный навес на голову Бреля Эмболо, и тот принес монегакам три очка (1:0).

Александр Головин был заменен на 90-й минуте. Его команда победила после пяти неудачных матчей и с 8 очками вышла на 10-е место.

Протокол игры  
Ницца0:1Монако
  69'Эмболо Брель (0:1)
Шмейхель КасперТодибо Жан-КлерДанте БонфимВити МаттиаАталь Юсеф 35' (Лотомба Жордан ( 35'  90') Тюрам Кефрен 46' (Росарио Пабло ( 46'  51') Ремзи Аарон 55' (Бека-Бека Алексис ( 55') Бар Мельвен 76' (Брайан Джо ( 76') Пепе Николя 76' (Диоп Софьян ( 76') Делор АндиЛаборд Гаэтан
Запасные: Будауи ХишемБулка МарцинШнайдерлин МорганБех МадсДа Кунья ЛукасТруйе АлексисИлие Рареш
Нюбель АлександрДисаси АксельСарр МалангБадьяшиль БенуаАгилар Рубен 65' (Скардовелли Вандерсон ( 65') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VII  38'Кайо ЭнрикеДьятта КрепенЭмболо БрельГоловин Александр 90' (Якобс Исмаил ( 90')
Запасные: Боаду МиронЖелсон МартиньшМагасса СунгутуМинамино ТакумиЛукас ЖанДидийон ТомасАклиоче МахнесБен-Йеддер Виссам
04 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Труа 1:1 Ренн 4.10 3.85 1.85
окончен Ницца 0:1 Монако 2.75 3.60 2.40
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