Головин помог «Монако» добыть первую победу за месяц

В шестом туре Лиги 1 играли аутсайдеры «Ницца» с «Монако». Соперники имели достаточно моментов, чтобы добиться уверенной победы, но многие удары были неточными, как попытка Александра Головина с острого угла. Нельзя не отметить сэйвы Александра Нюбеля, которые стали залогом успеха гостей. В середине второго тайма Кайо Энрике выдал точный навес на голову Бреля Эмболо, и тот принес монегакам три очка (1:0).

Александр Головин был заменен на 90-й минуте. Его команда победила после пяти неудачных матчей и с 8 очками вышла на 10-е место.