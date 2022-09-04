Головин помог «Монако» добыть первую победу за месяц

В шестом туре Лиги 1 играли аутсайдеры «Ницца» с «Монако». Соперники имели достаточно моментов, чтобы добиться уверенной победы, но многие удары были неточными, как попытка Александра Головина с острого угла. Нельзя не отметить сэйвы Александра Нюбеля, которые стали залогом успеха гостей. В середине второго тайма Кайо Энрике выдал точный навес на голову Бреля Эмболо, и тот принес монегакам три очка (1:0).
Александр Головин был заменен на 90-й минуте. Его команда победила после пяти неудачных матчей и с 8 очками вышла на 10-е место.
Протокол игры
|69'Эмболо Брель (0:1)
Шмейхель Каспер•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Вити Маттиа•Аталь Юсеф35' (Лотомба Жордан (35') • 90'Тюрам Кефрен46' (Росарио Пабло (46') • 51'Ремзи Аарон55' (Бека-Бека Алексис (55') •Бар Мельвен76' (Брайан Джо (76') •Пепе Николя76' (Диоп Софьян (76') •Делор Анди•Лаборд Гаэтан
Нюбель Александр•Дисаси Аксель•Сарр Маланг•Бадьяшиль Бенуа•Агилар Рубен65' (Скардовелли Вандерсон (65') •Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII• 38'Кайо Энрике•Дьятта Крепен•Эмболо Брель•Головин Александр90' (Якобс Исмаил (90')
04 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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