Баркли стал игроком французского клуба

Покинувший лондонский «Челси» в качестве свободного агента Росс Баркли объявился во Франции - он будет выступать в составе «Ниццы», которая постепенно становится пристанищем для вышедших в тираж игроков из Великобритании, ранее туда же отправился и Аарон Ремзи.

Подробности нового соглашения Баркли, увы, не сообщаются. Для него это будет первый опыт вне Туманного Альбиона, ранее он выступал только за английские клубы - помимо «Челси», это также «Лидс», «Астон Вилла», «Шеффилд Уэнсдэй» и «Эвертон».

В период с 2013 по 2018 год Баркли привлекался к выступлениям в английской сборной, проведя за нее 33 матча в общей сложности.