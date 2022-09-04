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Чемпионат Франции. Лига 1

Баркли стал игроком французского клуба

 
04 Сентября 2022 • 22:30 Комментировать
Ницца
0:0
Монако
1 2.75 X 3.60 2 2.40
2-й тайм

Покинувший лондонский «Челси» в качестве свободного агента Росс Баркли объявился во Франции - он будет выступать в составе «Ниццы», которая постепенно становится пристанищем для вышедших в тираж игроков из Великобритании, ранее туда же отправился и Аарон Ремзи.

Подробности нового соглашения Баркли, увы, не сообщаются. Для него это будет первый опыт вне Туманного Альбиона, ранее он выступал только за английские клубы - помимо «Челси», это также «Лидс», «Астон Вилла», «Шеффилд Уэнсдэй» и «Эвертон».

В период с 2013 по 2018 год Баркли привлекался к выступлениям в английской сборной, проведя за нее 33 матча в общей сложности.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Росс Баркли Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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НИЦЦА МОНАКО
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окончен Труа 1:1 Ренн 4.10 3.85 1.85
Идет 65 минута Ницца 0:0 Монако 2.75 3.60 2.40
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