«Марсель» - единоличный лидер после победы над «Осером»

Уверенно стартовавший в новом сезоне «Марсель» в седьмом туре Лиги 1 гостил у середняков из «Осера». Уже не седьмой минуте Жерсон открыл счет, но марсельцы не сбавляли обороты и продолжали атаковать. На 84-й минуте Алексис Санчес поставил точку - 2:0.

У «Марселя» 16 очков и чистое первое место, его соперник с 7 пунктами остается на девятой строчке.