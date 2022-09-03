«Марсель» - единоличный лидер после победы над «Осером»

Уверенно стартовавший в новом сезоне «Марсель» в седьмом туре Лиги 1 гостил у середняков из «Осера». Уже не седьмой минуте Жерсон открыл счет, но марсельцы не сбавляли обороты и продолжали атаковать. На 84-й минуте Алексис Санчес поставил точку - 2:0.
У «Марселя» 16 очков и чистое первое место, его соперник с 7 пунктами остается на девятой строчке.
Протокол игры
|7'Жерсон Сантос (0:1)
|84'Санчес Алексис (0:2)
Костиль Бенуа•Жоли Поль•Жубал Мендес• 39'Коэфф Александр•Менса Гидеон•Туре Бирама•Эн Готье69' (Перрен Гаэтан (69') •Сахи Хамза•Равелсон Райан57' (Ньянг М'Байе (57') •Отре Матиас69' (Синайоко Лассин (69') •Да Кошта Нуну79' (М'Чангама Юссуф (79')
Пау Лопес•М'Бемба Шансель•Балерди Леонардо•Колашинац Сеад•Каборе Исса67' (Гуйе Пап (67') •Клосс Жонатан46' (Тавареш Нуну (46') •Ронжье Валентин•Верету Жордан•Юндер Дженгиз59' (Санчес Алексис (59') •Жерсон Сантос59' (Гендузи Маттео (59') •Суарес Луис III81' (Арит Амин (81') 90'
Запасные: Байи Эрик•Туре Сулейман•Бакамбу Седрик•Рубен Бланко
03 сентября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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