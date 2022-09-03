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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» - единоличный лидер после победы над «Осером»

 
03 Сентября 2022 • 20:02 Комментировать
Осер
0:2
Марсель
окончен

Уверенно стартовавший в новом сезоне «Марсель» в седьмом туре Лиги 1 гостил у середняков из «Осера». Уже не седьмой минуте Жерсон открыл счет, но марсельцы не сбавляли обороты и продолжали атаковать. На 84-й минуте Алексис Санчес поставил точку - 2:0.

У «Марселя» 16 очков и чистое первое место, его соперник с 7 пунктами остается на девятой строчке.

Протокол игры  
Осер0:2Марсель
  7'Жерсон Сантос (0:1)
  84'Санчес Алексис (0:2)
Костиль БенуаЖоли ПольЖубал Мендес  39'Коэфф АлександрМенса ГидеонТуре БирамаЭн Готье 69' (Перрен Гаэтан ( 69') Сахи ХамзаРавелсон Райан 57' (Ньянг М'Байе ( 57') Отре Матиас 69' (Синайоко Лассин ( 69') Да Кошта Нуну 79' (М'Чангама Юссуф ( 79')
Запасные: Леон ДонованБернар КентинРуис-Атиль КайсДюжимон РемиПерейра Брайанн
Пау ЛопесМ'Бемба ШансельБалерди ЛеонардоКолашинац СеадКаборе Исса 67' (Гуйе Пап ( 67') Клосс Жонатан 46' (Тавареш Нуну ( 46') Ронжье ВалентинВерету ЖорданЮндер Дженгиз 59' (Санчес Алексис ( 59') Жерсон Сантос 59' (Гендузи Маттео ( 59') Суарес Луис III 81' (Арит Амин ( 81'  90')
Запасные: Байи ЭрикТуре СулейманБакамбу СедрикРубен Бланко
03 сентября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).

 

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Осер Марсель
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окончен Осер 0:2 Марсель 4.80 4.05 1.68
Идет 45 минута Лион 2:0 Анже 1.30 5.80 9.00
03.09  22:00 Нант ... ПСЖ 9.00 6.20 1.28
04.09  14:00 Монпелье ... Лилль 3.20 3.60 2.15
04.09  16:00 Реймс ... Ланс 3.10 3.50 2.25
04.09  16:00 Брест ... Страсбург 2.85 3.50 2.40
04.09  16:00 Аяччо ... Лорьян 2.45 3.20 3.00
04.09  16:00 Клермон ... Тулуза
04.09  18:05 Труа ... Ренн 4.20 3.85 1.80
04.09  21:45 Ницца ... Монако 2.75 3.65 2.40
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