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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» продлил контракт с трансферной целью «Ливерпуля» официально

 
03 Сентября 2022 • 07:35 Комментировать

Хавбек «Ренна» Бенжамен Буриго поставил подпись под новым трудовым соглашением с клубом, об этом сообщает пресс-служба представителя Лиги 1. Теперь контракт 28-летнего футболиста с «красно-чёрными» рассчитан до завершения сезона-2025/2026

Стоит отметить, что полузащитник являлся трансферной целью «Ливерпуля» минувшим летом. Его ценник составляет 18 миллионов евро.

В составе «Ренна» Бенжамен выступает с 2017 года. Он был куплен у «Ланса» за 3,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата полузащитник принял участие в пяти встречах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Бенжамен Буриго
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