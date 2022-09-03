Хавбек «Ренна» Бенжамен Буриго поставил подпись под новым трудовым соглашением с клубом, об этом сообщает пресс-служба представителя Лиги 1. Теперь контракт 28-летнего футболиста с «красно-чёрными» рассчитан до завершения сезона-2025/2026

Стоит отметить, что полузащитник являлся трансферной целью «Ливерпуля» минувшим летом. Его ценник составляет 18 миллионов евро.

В составе «Ренна» Бенжамен выступает с 2017 года. Он был куплен у «Ланса» за 3,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата полузащитник принял участие в пяти встречах, в которых отметился одной результативной передачей.