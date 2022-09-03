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Тренер «Монако» оценил летние трансферы клуба

 
03 Сентября 2022 • 07:29 Комментировать

Наставник «Монако» Филипп Клеман оценил работу монегасков в летнее трансферное окно.

«Я почти всегда спокоен, потому что доволен. Конечно, трансферное окно никогда нельзя провести на 100%, но в нашем случае все получилось, как нельзя лучше. «Монако» заполучил талантливых футболистов. У меня высокие амбиции, и я доволен новичками», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что в летнее трансферное окно ряды «княжеского» клуба пополнили Брель Эмболо, Маланг Сарр, Такуми Минамино и Мохамед Камара.

По итогам пяти туров Лиги 1 «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Филипп Клеман Трансферы футбола - лето 2022
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