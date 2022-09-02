«Галатасарай» не может договориться с «ПСЖ» об аренде звёздного форварда

Аргентинский нападающий Мауро Икарди заявил о готовности сменить французский «ПСЖ» на турецкий «Галатасарай», однако при оформлении сделки возникли определенные трудности. Об этом стало известно журналистам RMC Sport.

Как информирует источник, клубы не могут согласовать условия аренды форварда. За переговорами внимательно следит «Фенербахче», который готов вклиниться в борьбу за Икарди.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мауро не сыграл ни одного матча. Трудовое соглашение аргентинца с парижским грандом рассчитано до середины 2024 года.

Трансферное окно в Турции будет открыто до 8 сентября.