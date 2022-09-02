Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» не может договориться с «ПСЖ» об аренде звёздного форварда

 
02 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать

Аргентинский нападающий Мауро Икарди заявил о готовности сменить французский «ПСЖ» на турецкий «Галатасарай», однако при оформлении сделки возникли определенные трудности. Об этом стало известно журналистам RMC Sport.

Как информирует источник, клубы не могут согласовать условия аренды форварда. За переговорами внимательно следит «Фенербахче», который готов вклиниться в борьбу за Икарди.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мауро не сыграл ни одного матча. Трудовое соглашение аргентинца с парижским грандом рассчитано до середины 2024 года.

Трансферное окно в Турции будет открыто до 8 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
11:02 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» не может договориться с «ПСЖ» об аренде звёздного форварда
09:51 · Италия. Серия А
«Лилль» купил вингера «Наполи»
08:35 · Франция. Лига 1
Солер высказался о трансфере в «ПСЖ»
08:01 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» усилился защитником «ПСЖ» официально
07:34 · Франция. Лига 1
Языджи продолжит карьеру в турецком чемпионате
06:27 · Англия. Премьер-лига
Андре Гомеш стал игроком французского клуба официально
01 Сентября
22:02 · Испания. Ла Лига
Солер стал новичком «ПСЖ»
18:09 · Россия. Премьер-лига
​Ганаго в «Спартаке» не будет – игрок выбрал другой клуб
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» согласовал трансфер нападающего «Марселя»
14:31 · Италия. Серия А
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ведёт переговоры по трансферу Шкриньяра
14:14 · Англия. Премьер-лига
Ваут Фас перешёл в «Лестер» официально
11:34 · Германия. Бундеслига
Диалло проходит медосмотр в «РБ Лейпциге»
11:32 · Испания. Ла Лига
«Севилья» усилилась известным датским форвардом официально
09:58 · Франция. Лига 1
«Бенфика» в ближайшие часы объявит об аренде полузащитника «ПСЖ»
08:14 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» до конца дня объявит о трансфере испанского полузащитника
Все новости
Рекомендуем