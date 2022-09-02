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Чемпионат Франции. Лига 1

Солер высказался о трансфере в «ПСЖ»

 
02 Сентября 2022 • 08:35 Комментировать

Испанский полузащитник Карлос Солер, перешедший в летнее трансферное окно из «Валенсии» во французский «ПСЖ», высказался касательно своего трансфера.

«Очень рад пополнить ряды «ПСЖ». Это для меня новое приключение, так что я горд и взволнован. Готов отдавать все силы ради этой команды. Уже во вторник мы проведем первый матч в Лиге чемпионов на домашнем стадионе. Уверен, это будет отличный вечер», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Контракт Солера с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года.

6 сентября парижский гранд сыграет против туринского «Ювентуса» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Карлос Солер
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