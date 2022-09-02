Языджи продолжит карьеру в турецком чемпионате

Экс-футболист московского ЦСКА Юсуф Языджи, правами на которого владеет французский «Лилль», определился с новым местом работы. 25-летний турецкий игрок продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре». Об этом стало известно журналистам Fotomac.

По сообщениям источника, боссы турецкой стороны провели переговоры с представителем Лиги 1 и договорились об аренде. Сам Языджи не против возвращения на родину.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в десяти поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился восемью забитыми мячами (три – с пенальти).