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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» продлил контракт с трансферной целью «ПСЖ» и «Арсенала» официально

 
01 Сентября 2022 • 07:05 Комментировать

Руководство французского «Ланса» пролонгировало сотрудничество с 27-летним ивуарийским полузащитником Секо Фофана. Об этом сообщается в социальных сетях клуба. Новое трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2025 года.

Стоит отметить, что в минувшее трансферное окно сразу несколько клубов проявляли интерес к футболисту. Речь идет о «Ренне», «ПСЖ», «Ньюкасле» и лондонском «Арсенале».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Фофана отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в четырех встречах.

После пяти туров Лиги 1 «Ланс» набрал 13 баллов и располагается на второй строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Секо Фофана
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