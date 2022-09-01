Руководство французского «Ланса» пролонгировало сотрудничество с 27-летним ивуарийским полузащитником Секо Фофана. Об этом сообщается в социальных сетях клуба. Новое трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2025 года.

Стоит отметить, что в минувшее трансферное окно сразу несколько клубов проявляли интерес к футболисту. Речь идет о «Ренне», «ПСЖ», «Ньюкасле» и лондонском «Арсенале».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Фофана отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в четырех встречах.

После пяти туров Лиги 1 «Ланс» набрал 13 баллов и располагается на второй строчке в таблице.