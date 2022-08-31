«Лион» настиг лидеров, победив в матче с «Осером»

«Лион» провёл четвёртый матч в Лиге 1 и добился успеха в домашнем сражении с «Осером». На 30-й минуте отличился Тете, а спустя тайм - Карл Токо-Экамби. У гостей в концовке получился гол престижа.
2:1, и «Лион» настиг трио лидеров.
Протокол игры
|(1:0) Тете29'
|(2:0) Токо-Экамби Карл72'
|80'Отре Матиас (2:1)
Риу Реми•Гюсто Мало•Мендес Тьяго•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Февр Ромен68' (Толиссо Корентен (68') •Лепнан Йоанн•Какере Максанс•Тете68' (Шерки Райан (68') •Ляказетт Александр85' (Баркола Бредли (85') •Токо-Экамби Карл85' (Дембеле Мусса II (85')
Костиль Бенуа•Перейра Брайанн•Жубал Мендес•Коэфф Александр•Менса Гидеон•Туре Бирама•Синайоко Лассин63' (Эн Готье (63') •Равелсон Райан77' (Отре Матиас (77') •М'Чангама Юссуф63' (Перрен Гаэтан (63') •Руис-Атиль Кайс 56'63' (Сахи Хамза (63') •Да Кошта Нуну77' (Дюжимон Реми (77')
Запасные: Ван Бото Кенжи•Жоли Поль•Леон Донован•Бернар Кентин
31 августа. Стадион "Гроупама Арена".
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