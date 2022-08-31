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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» настиг лидеров, победив в матче с «Осером»

 
31 Августа 2022 • 21:51 Комментировать
Лион
2:1
Осер
окончен

«Лион» провёл четвёртый матч в Лиге 1 и добился успеха в домашнем сражении с «Осером». На 30-й минуте отличился Тете, а спустя тайм - Карл Токо-Экамби. У гостей в концовке получился гол престижа.

2:1, и «Лион» настиг трио лидеров.

Протокол игры  
Лион2:1Осер
(1:0) Тете29'  
(2:0) Токо-Экамби Карл72'  
  80'Отре Матиас (2:1)
Риу РемиГюсто МалоМендес ТьягоЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасФевр Ромен 68' (Толиссо Корентен ( 68') Лепнан ЙоаннКакере МаксансТете 68' (Шерки Райан ( 68') Ляказетт Александр 85' (Баркола Бредли ( 85') Токо-Экамби Карл 85' (Дембеле Мусса II ( 85')
Запасные: Боннви КейнДа Сильва ДамьенРен-Аделед ЖеффМилагрес Энрике
Костиль БенуаПерейра БрайаннЖубал МендесКоэфф АлександрМенса ГидеонТуре БирамаСинайоко Лассин 63' (Эн Готье ( 63') Равелсон Райан 77' (Отре Матиас ( 77') М'Чангама Юссуф 63' (Перрен Гаэтан ( 63') Руис-Атиль Кайс  56' 63' (Сахи Хамза ( 63') Да Кошта Нуну 77' (Дюжимон Реми ( 77')
Запасные: Ван Бото КенжиЖоли ПольЛеон ДонованБернар Кентин
31 августа. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Монпелье 2:0 Аяччо 2.15 3.30 3.60
окончен Лион 2:1 Осер 1.28 6.40 9.50
окончен Анже 2:4 Реймс 2.65 3.25 2.75
Идет 34 минута Марсель 0:0 Клермон
Идет 35 минута Ланс 2:0 Лорьян 1.50 4.40 6.50
Идет 35 минута Ренн 0:0 Брест 1.45 4.60 6.80
Идет 34 минута Тулуза 0:0 ПСЖ 10.50 7.20 1.25
Идет 35 минута Лилль 1:2 Ницца 1.98 3.50 3.90
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