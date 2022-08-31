​Дракслер будет играть в Португалии

Юлиан Дракслер оказался не нужен Кристофу Галтье, поэтому полузащитнику «ПСЖ» пришлось искать новое место работы. Судя по всему, 28-летний немец продолжит карьеру в Португалии. Как сообщает Kicker, Дракслер близок к подписанию контракта с «Бенфикой».

В социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых Юлиан Драсклер выходит из самолёта. Сообщается, что футболист уже приземлился в Лиссабоне.

На взрослом уровне Юлиан Дракслер защищал цвета «Шальке», «Вольфсбурга» и «ПСЖ». Теперь же хавбек будет писать новую главу в своей карьере.

Любопытно, что «Бенфика» и «ПСЖ» выступят в одной группе Лиги чемпионов.