Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Дракслер будет играть в Португалии

 
31 Августа 2022 • 17:10 Комментировать

Юлиан Дракслер оказался не нужен Кристофу Галтье, поэтому полузащитнику «ПСЖ» пришлось искать новое место работы. Судя по всему, 28-летний немец продолжит карьеру в Португалии. Как сообщает Kicker, Дракслер близок к подписанию контракта с «Бенфикой».

В социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых Юлиан Драсклер выходит из самолёта. Сообщается, что футболист уже приземлился в Лиссабоне.

На взрослом уровне Юлиан Дракслер защищал цвета «Шальке», «Вольфсбурга» и «ПСЖ». Теперь же хавбек будет писать новую главу в своей карьере.

Любопытно, что «Бенфика» и «ПСЖ» выступят в одной группе Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Юлиан Дракслер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  20:00 Анже ... Реймс 2.65 3.25 2.75
31.08  20:00 Страсбург ... Нант 1.92 3.60 4.00
31.08  20:00 Монако ... Труа 1.37 5.30 7.90
31.08  20:00 Монпелье ... Аяччо 2.15 3.30 3.60
31.08  20:00 Лион ... Осер 1.28 6.40 9.50
31.08  22:00 Марсель ... Клермон
31.08  22:00 Ланс ... Лорьян 1.50 4.40 6.50
31.08  22:00 Ренн ... Брест 1.45 4.60 6.80
31.08  22:00 Тулуза ... ПСЖ 10.50 7.20 1.25
31.08  22:00 Лилль ... Ницца 1.98 3.50 3.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
17:10 · Франция. Лига 1
​Дракслер будет играть в Португалии
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» согласовал трансфер защитника «ПСЖ»
14:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе собирается подать судебный иск после слов журналиста слухи
12:10 · Франция. Лига 1
Боня — об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью: «У него сработал животный инстинкт» 2
11:50 · Англия. Премьер-лига
Гуйе прибыл на медосмотр в «Эвертоне»
11:05 · Испания. Ла Лига
Дракслер заинтересовал клуб из Ла Лиги
09:42 · Франция. Лига 1
Трансфер Икарди в турецкий клуб находится на завершающей стадии
07:29 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о будущем Наваса в «ПСЖ»
07:17 · Испания. Ла Лига
Раскрыты детали трансфера Солера в «ПСЖ»
07:00 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил, зачем договаривается с игроками «ПСЖ» о заменах
06:46 · Франция. Лига 1
Жуниньо рассказал о недостатке звёздного трио Месси - Неймар - Мбаппе
06:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Кофрие высказался о переходе во французский клуб
04:35 · Франция. Лига 2
«Сент-Этьен» бросает то в жар, то в холод - после рекордно крупного поражения команда уничтожила «Бастию»
02:35 · Германия. Бундеслига
Воспитанник «Тулузы» будет выступать в Германии
02:25 · Италия. Серия А
Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» по Кейлору Навасу зашли в тупик
Все новости
Рекомендуем