Галтье высказался о будущем Наваса в «ПСЖ»

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о возможном уходе из клуба вратаря Кейлора Наваса, которого не устраивает роль запасного варианта. Первым номером команды является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Мы часто общаемся с Навасом. Сейчас он является нашим голкипером и пока будет в заявке команды», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что Кейлор может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к вратарю проявляет «Наполи».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Навас на поле не появлялся. В минувшей кампании он провел 21 матч и пропустил 18 мячей.