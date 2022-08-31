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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье высказался о будущем Наваса в «ПСЖ»

 
31 Августа 2022 • 07:29 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о возможном уходе из клуба вратаря Кейлора Наваса, которого не устраивает роль запасного варианта. Первым номером команды является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Мы часто общаемся с Навасом. Сейчас он является нашим голкипером и пока будет в заявке команды», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что Кейлор может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Интерес к вратарю проявляет «Наполи».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Навас на поле не появлялся. В минувшей кампании он провел 21 матч и пропустил 18 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Кейлор Навас
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