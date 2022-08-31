Галтье объяснил, зачем договаривается с игроками «ПСЖ» о заменах

Наставник столичного «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил, почему решил согласовывать замены непосредственно с футболистами.

«Я должен быть уверен, что тот или иной игрок полностью готов. Только так мы сможем быть эффективными. Мы проводим большую работу, чтобы выводить команду на максимальную готовность, хоть у нас и плотный график. Поэтому я обсуждаю с подопечными замены, договариваюсь с ними о том, кому лучшей выйти в основе. У нас впереди еще около 70 матчей, нужно быть готовыми», - передает слова специалиста Ole.

«ПСЖ» сыграл в Лиге 1 четыре матча и с десятью баллами занимает первое место в таблице.