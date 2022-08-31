Жуниньо рассказал о недостатке звёздного трио Месси - Неймар - Мбаппе

Бывший бразильский полузащитник Жуниньо, известный по выступлениям за французский «Лион», поделился мнением о звездном атакующем трио «ПСЖ», в которое входят аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.

«В этой троице каждый смотрит на другого, и если кто-то из них не дорабатывает на поле, другой будет делать точно так же. Конечно, эти парни настоящие мастера своего дела, но им нужно разобраться со своим безграничным эго», - передает слова бразильца RMC Sport.

«ПСЖ» набрал десять очков в четырех турах Лиги 1 и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче звездный коллектив встретится с «Тулузой».