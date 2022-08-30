«Монако» отпугнул «ПСЖ» ценником Дисаси

Защитник «Монако» Аксель Дисаси по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ». Как стало известно порталу Goal.com, руководство монегасков определилось с суммой, которую хочет выручить с трансфера 24-летнего футболиста.

По сведениям журналистов, «княжеский» клуб требует за переход Дисаси 50 миллионов евро. Это требование не понравилось парижскому гранду, и спортивный директор Луис Кампос принял решение прекратить переговоры на таких условиях.

Аксель пополнил состав «Монако» два года назад, он перешел из «Реймса». В текущем сезоне защитник принял участие в шести поединках, в которых отметился голом и результативным пасом.