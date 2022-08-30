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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» сообщил о трансфере игрока в «Ниццу» официально

 
30 Августа 2022 • 07:03 Комментировать

Хавбек Софьян Дион, поигравший за «Монако», сменил клубную прописку. Как сообщается на официальном сайте монегасков, 22-летний футболист продолжит карьеру в составе другого французского коллектива – «Ниццы».

«Желаем удачи Софьяну на новом этапе карьеры», - гласит сообщение пресс-службы «Монако».

Диоп являлся игроком «княжеского» клуба с лета 2018 года. В общей сложности он провел в составе «Монако» 105 поединков на официальном уровне, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

После четырех туров Лиги 1 «Ницца» занимает 18-е место в турнирной таблице.

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