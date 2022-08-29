Навас выдвинул «ПСЖ» условия досрочного разрыва контракта

Агент вратаря Кейлора Наваса ведет переговоры с руководством «ПСЖ» об условиях досрочного прекращения сотрудничества. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как заявил Жорже Мендеш, представляющий интересы игрока, Навас хочет получить денежную компенсацию за полтора года. В противном случае у «ПСЖ» могут возникнуть проблемы в переговорах.

Действующий контракт голкипера с парижским грандом истекает летом 2024 года.

Напомним, что перед стартом сезона главный тренер команды Кристоф Галтье утвердил Джанлуиджи Доннарумму в качестве первого номера. Навасу была отведена роль резервиста.