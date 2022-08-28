«Монпелье» одержал самую крупную победу в истории клуба

Текущий футбольный уик-энд богат на рекордные результаты - вслед за английским «Ливерпулем» и шотландским «Селтиком» крупно победил и французский «Монпелье». Не 9:0, правда, а «всего лишь» 7:0 в гостевом поединке с «Брестом». Для «Монпелье» эта победа в рамках четвертого тура французского чемпионата Лиги 1 стала самой крупной в истории участия в регулярном чемпионате. Лишь в Кубке Франции команда как-то побеждала с таким же счетом - это было 20 ноября 2004 года в игре против «Аббайе Гренобле».

В следующем туре «Монпелье» примет дома «Аяччо», игра состоится 31 августа в рамках пятого тура.