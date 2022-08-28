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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» одержал самую крупную победу в истории клуба

 
28 Августа 2022 • 18:11 Комментировать
Брест
0:7
Монпелье
окончен

Текущий футбольный уик-энд богат на рекордные результаты - вслед за английским «Ливерпулем» и шотландским «Селтиком» крупно победил и французский «Монпелье». Не 9:0, правда, а «всего лишь» 7:0 в гостевом поединке с «Брестом». Для «Монпелье» эта победа в рамках четвертого тура французского чемпионата Лиги 1 стала самой крупной в истории участия в регулярном чемпионате. Лишь в Кубке Франции команда как-то побеждала с таким же счетом - это было 20 ноября 2004 года в игре против «Аббайе Гренобле».

В следующем туре «Монпелье» примет дома «Аяччо», игра состоится 31 августа в рамках пятого тура. 

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Брест Монпелье
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окончен Нант 3:1 Тулуза 2.40 3.30 3.00
окончен Труа 3:1 Анже 2.45 3.30 2.90
окончен Лорьян 2:1 Клермон
окончен Ницца 0:3 Марсель 2.75 3.45 2.50
окончен Брест 0:7 Монпелье 1.88 3.65 4.05
Идет 34 минута Реймс 1:0 Лион 4.20 4.00 1.75
28.08  21:45 ПСЖ ... Монако 1.20 7.30 12.00
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Сегодня, 28 Августа
18:11 · Франция. Лига 1
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