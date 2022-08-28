«Марсель», «Труа» и «Лорьян» отпраздновали победы

Завершились некоторые матчи четвёртого тура Лиги 1. «Марсель» гостил у «Ниццы» и разгромил соперника за тайм - 3:0. Дубль на счету Алексиса Санчеса. Три очка также набрал «Труа», одолев «Анже». «Лорьян» был сильнее «Клермона» (2:1).
Протокол игры
|10' Санчес Алексис (0:1)
|37' Тавареш Нуну (0:2)
|43' Санчес Алексис (0:3)
Шмейхель Каспер • Лотомба Жордан • Вити Маттиа • Данте Бонфим • Бар Мельвен 58' ( Аталь Юсеф ( 58') • Бека-Бека Алексис 57' 58' ( Тюрам Кефрен ( 58') • Росарио Пабло • Пепе Николя • Клод-Морис Алексис 46' ( Ремзи Аарон ( 46') • Илие Рареш 46' ( Браими Билаль ( 46') • Делор Анди 78' ( Стенгс Келвин ( 78')
Запасные: Гуйри Амин • Менди Антуан • Булка Марцин • Белахяне Реда
Пау Лопес • М'Бемба Шансель • Балерди Леонардо • Колашинац Сеад 58' ( Байи Эрик ( 58') • Клосс Жонатан 78' ( Гуйе Пап ( 78') • Тавареш Нуну 71' 78' ( Каборе Исса ( 78') • Ронжье Валентин • Верету Жордан • Гендузи Маттео • Пайе Димитри 68' ( Бакамбу Седрик ( 68') • Санчес Алексис 68' ( Суарес Луис III ( 68')
Запасные: Туре Сулейман • Чалета-Цар Дуе • Юндер Дженгиз • Рубен Бланко
28 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|(1:0) Рипар Рено12'
|(2:0) Бальде Мама61'
|68'Дьони Лои (2:1)
|(3:1) 82'
Галлон Готье•Рами Адиль• 45'Палмер-Браун Эрик•Сальмье Йоанн• 31'Бальде Тьерно•Ларуси Яссер69' (Дингом Тристан (69') •Рипар Рено69' (Яде Папа Ндиага (69') •Н'Гессан Куаме•Тардьё Флориан84' (Шавалерин Ксавье (84') •Лопеш Рони59' (Бальде Мама (59') •Угбо Ике
Запасные: Зукру Танги•Мулен Жесси•Поросо Джаксон
Бернардони Поль•Камара Усман•Блажич Миха46' (Четти Ильес (46') •Унтонджи Седрик•Думбия Сулейман46' (Бамба Абдулайе (46') •Капель Пьеррик66' (Таиби Ванисс (66') • 71'Менди Батиста 12'• 21'Тиуб Сада81' (Сима Абдалла (81') •Унаи Аззедин•Буфаль Софьян66' (Amine Salama (66') •Дьони Лои
Запасные: Эну Адриен•Фофана Яхья•Абделли Химад•Бобишон Антонен
28 августа. Стадион "Стад де л'Об".
Протокол игры
|(1:0) Моффи Теремас 24'
|(2:0) Моффи Теремас 41'
|62' Сарачевич Мухаммед-Чам (2:1)
Мвого Ивон • Калюлю Гедеон • 15'Лапорт Жульен • Тальби Монтассар • Ле Гофф Венсан • Абергель Лоран • Ле Фе Энцо 82' ( Инносент Бонке ( 82') • Уттара Данго • Понсо Жульен 73' ( Ле Бри Тео ( 73') • Лорьенте Арман 90' ( Диарра Стефан ( 90') • Моффи Теремас 73' ( Коне Ибраима ( 73')
Запасные: Меите Бамо • Грбич Адриан • Нарди Поль • Пабло Пажис • Йонгва Дарлин
Диао Мори • Сейду Алиду 68' ( Маньен Йоанн ( 68') • Ветеска Матеуш • Ожье Флоран • Борхес Нето 22' • 48'Гоналон Максим 39' 68' ( Биллонг Жан-Клод ( 68') • Гастьен Йоан • Хауи Саиф-Эдин 49' ( Менди Ариал ( 49') • Сарачевич Мухаммед-Чам • Аллевина Джим 71' ( Киэ Грежон ( 71') • Комнен Андрич 68' ( Бела Жереми ( 68')
Запасные: Бертомье Жезон • Доссу Жодель • Джоко Упарин • Байе Брандон
28 августа. Стадион "Стад де Мустуар".
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