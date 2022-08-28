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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель», «Труа» и «Лорьян» отпраздновали победы

 
28 Августа 2022 • 18:01 Комментировать
Труа
3:1
Анже
окончен

Завершились некоторые матчи четвёртого тура Лиги 1. «Марсель» гостил у «Ниццы» и разгромил соперника за тайм - 3:0. Дубль на счету Алексиса Санчеса. Три очка также набрал «Труа», одолев «Анже». «Лорьян» был сильнее «Клермона» (2:1).

Протокол игры 
Ницца0:3Марсель
  10' Санчес Алексис (0:1)
  37' Тавареш Нуну (0:2)
  43' Санчес Алексис (0:3)
Шмейхель Каспер  Лотомба Жордан  Вити Маттиа  Данте Бонфим  Бар Мельвен   58' (Аталь Юсеф (   58' Бека-Бека Алексис   57'   58' (Тюрам Кефрен (   58' Росарио Пабло  Пепе Николя  Клод-Морис Алексис   46' (Ремзи Аарон (   46' Илие Рареш   46' (Браими Билаль (   46' Делор Анди   78' (Стенгс Келвин (   78')
Запасные: Гуйри Амин  Менди Антуан  Булка Марцин  Белахяне Реда
Пау Лопес  М'Бемба Шансель  Балерди Леонардо  Колашинац Сеад   58' (Байи Эрик (   58' Клосс Жонатан   78' (Гуйе Пап (   78' Тавареш Нуну   71'   78' (Каборе Исса (   78' Ронжье Валентин  Верету Жордан  Гендузи Маттео  Пайе Димитри   68' (Бакамбу Седрик (   68' Санчес Алексис   68' (Суарес Луис III (   68')
Запасные: Туре Сулейман  Чалета-Цар Дуе  Юндер Дженгиз  Рубен Бланко
 28 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

Протокол игры  
Труа3:1Анже
(1:0) Рипар Рено12'  
(2:0) Бальде Мама61'  
  68'Дьони Лои (2:1)
(3:1) 82'  
Галлон ГотьеРами Адиль  45'Палмер-Браун ЭрикСальмье Йоанн  31'Бальде ТьерноЛаруси Яссер 69' (Дингом Тристан ( 69') Рипар Рено 69' (Яде Папа Ндиага ( 69') Н'Гессан КуамеТардьё Флориан 84' (Шавалерин Ксавье ( 84') Лопеш Рони 59' (Бальде Мама ( 59') Угбо Ике
Запасные: Зукру ТангиМулен ЖессиПоросо Джаксон
Бернардони ПольКамара УсманБлажич Миха 46' (Четти Ильес ( 46') Унтонджи СедрикДумбия Сулейман 46' (Бамба Абдулайе ( 46') Капель Пьеррик 66' (Таиби Ванисс ( 66'  71') Менди Батиста  12'  21'Тиуб Сада 81' (Сима Абдалла ( 81') Унаи АззединБуфаль Софьян 66' (Amine Salama ( 66') Дьони Лои
Запасные: Эну АдриенФофана ЯхьяАбделли ХимадБобишон Антонен
28 августа. Стадион "Стад де л'Об".
Протокол игры 
Лорьян2:1Клермон
(1:0) Моффи Теремас 24'  
(2:0) Моффи Теремас 41'  
  62' Сарачевич Мухаммед-Чам (2:1)
Мвого Ивон  Калюлю Гедеон   15'  Лапорт Жульен  Тальби Монтассар  Ле Гофф Венсан  Абергель Лоран  Ле Фе Энцо   82' (Инносент Бонке (   82' Уттара Данго  Понсо Жульен   73' (Ле Бри Тео (   73' Лорьенте Арман   90' (Диарра Стефан (   90' Моффи Теремас   73' (Коне Ибраима (   73')
Запасные: Меите Бамо  Грбич Адриан  Нарди Поль  Пабло Пажис  Йонгва Дарлин
Диао Мори  Сейду Алиду   68' (Маньен Йоанн (   68' Ветеска Матеуш  Ожье Флоран  Борхес Нето   22'   48'  Гоналон Максим   39'   68' (Биллонг Жан-Клод (   68' Гастьен Йоан  Хауи Саиф-Эдин   49' (Менди Ариал (   49' Сарачевич Мухаммед-Чам  Аллевина Джим   71' (Киэ Грежон (   71' Комнен Андрич   68' (Бела Жереми (   68')
Запасные: Бертомье Жезон  Доссу Жодель  Джоко Упарин  Байе Брандон
 28 августа. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Труа Лорьян
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окончен Нант 3:1 Тулуза 2.40 3.30 3.00
окончен Лорьян 2:1 Клермон
окончен Ницца 0:3 Марсель 2.75 3.45 2.50
окончен Брест 0:7 Монпелье 1.88 3.65 4.05
окончен Труа 3:1 Анже 2.45 3.30 2.90
Идет 30 минута Реймс 1:0 Лион 4.20 4.00 1.75
28.08  21:45 ПСЖ ... Монако 1.20 7.30 12.00
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