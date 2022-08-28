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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» забил «Бресту» 7 мячей

 
28 Августа 2022 • 17:56 Комментировать
Брест
0:7
Монпелье
окончен

Соседи по таблице Лиги 1 «Брест» и «Монпелье» выдали невероятно результативный матч четвёртого тура чемпионата Франции. Гости умудрились устроить сопернику разгром со счётом 7:0. Уже после стартовых 30 минут встречи на табло горели цифры 0 и 5, дубль на счету Элю Вахи. Хозяева остались в меньшинстве в самом начале второго тайма и до финального свистка пропустили еще два удара Валери Жермена.

«Монпелье» с 6 очками вышел на седьмое место, у его соперника четыре очка.

Протокол игры  
Брест0:7Монпелье
  6'Мауасса Фет (0:1)
  10'Вахи Элю (0:2)
  11'Хазри Вахби (0:3)
  25'Коцца Николя (0:4)
  31'Вахи Элю (0:5)
  64'Жермен Валер (0:6)
  84'Жермен Валер (0:7)
Бизот МаркоДюверн Жан-КевинШардонне БренданДари АшрафБрассье Лилиан 46' (Слимани Ислам ( 46') Маньетти Уго 46' (Онора Франк ( 46') Белькебла АрисЛис-Мелу Пьерр  50'Перейра-Лаже Матиаш 85' (Уронен Йере ( 85') Ле Дуарон Жереми 46' (Камара Махди ( 46') Белайли Юсеф 68' (Дембеле Карамоко ( 68')
Запасные: Бласкес ХоакинКардона ИрвинКамблан АксельМбок Хианга
Омлин ЙонасСако ФалаеКоцца Николя 55' (Эстев Максим ( 55') Жюльен КристоферСент-Люс ТеоШотар ЖорисФерри ЖорданНорден Арно  62' 68' (Суке Арно ( 68') Хазри Вахби 54' (Жермен Валер ( 54') Мауасса Фет 68' (Леруа Лео ( 68'  71') Вахи Элю 80' (Макуана Бени ( 80')
Запасные: Enzo TchatoКарвалью Матис
28 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брест Монпелье
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окончен Нант 3:1 Тулуза 2.40 3.30 3.00
окончен Труа 3:1 Анже 2.45 3.30 2.90
окончен Лорьян 2:1 Клермон
окончен Ницца 0:3 Марсель 2.75 3.45 2.50
окончен Брест 0:7 Монпелье 1.88 3.65 4.05
Идет 34 минута Реймс 1:0 Лион 4.20 4.00 1.75
28.08  21:45 ПСЖ ... Монако 1.20 7.30 12.00
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