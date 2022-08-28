«Монпелье» забил «Бресту» 7 мячей

Соседи по таблице Лиги 1 «Брест» и «Монпелье» выдали невероятно результативный матч четвёртого тура чемпионата Франции. Гости умудрились устроить сопернику разгром со счётом 7:0. Уже после стартовых 30 минут встречи на табло горели цифры 0 и 5, дубль на счету Элю Вахи. Хозяева остались в меньшинстве в самом начале второго тайма и до финального свистка пропустили еще два удара Валери Жермена.

«Монпелье» с 6 очками вышел на седьмое место, у его соперника четыре очка.