«Монпелье» забил «Бресту» 7 мячей

Соседи по таблице Лиги 1 «Брест» и «Монпелье» выдали невероятно результативный матч четвёртого тура чемпионата Франции. Гости умудрились устроить сопернику разгром со счётом 7:0. Уже после стартовых 30 минут встречи на табло горели цифры 0 и 5, дубль на счету Элю Вахи. Хозяева остались в меньшинстве в самом начале второго тайма и до финального свистка пропустили еще два удара Валери Жермена.
«Монпелье» с 6 очками вышел на седьмое место, у его соперника четыре очка.
Протокол игры
|6'Мауасса Фет (0:1)
|10'Вахи Элю (0:2)
|11'Хазри Вахби (0:3)
|25'Коцца Николя (0:4)
|31'Вахи Элю (0:5)
|64'Жермен Валер (0:6)
|84'Жермен Валер (0:7)
Бизот Марко•Дюверн Жан-Кевин•Шардонне Брендан•Дари Ашраф•Брассье Лилиан46' (Слимани Ислам (46') •Маньетти Уго46' (Онора Франк (46') •Белькебла Арис•Лис-Мелу Пьерр• 50'Перейра-Лаже Матиаш85' (Уронен Йере (85') •Ле Дуарон Жереми46' (Камара Махди (46') •Белайли Юсеф68' (Дембеле Карамоко (68')
Запасные: Бласкес Хоакин•Кардона Ирвин•Камблан Аксель•Мбок Хианга
Омлин Йонас•Сако Фалае•Коцца Николя55' (Эстев Максим (55') •Жюльен Кристофер•Сент-Люс Тео•Шотар Жорис•Ферри Жордан•Норден Арно 62'68' (Суке Арно (68') •Хазри Вахби54' (Жермен Валер (54') •Мауасса Фет68' (Леруа Лео (68') • 71'Вахи Элю80' (Макуана Бени (80')
Запасные: Enzo Tchato•Карвалью Матис
28 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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