В «ПСЖ» заинтриговали новыми трансферами

«ПСЖ» еще не завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом в разговоре с журналистами поведал главный тренер команды Кристоф Галтье.

«В ближайшие дни многое изменится. Некоторые игроки уйдут, а какие-то пополнят наши ряды. Чем позже это произойдет, тем сложнее будет их встроить в команду. Впрочем, это хорошие исполнители, поэтому смогут адаптироваться как можно скорее», - передает слова специалиста Foot National.

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды парижского гранда пополнили Ренату Саншеш, Витинья, Нуну Мендеш и Норди Мукиеле.

По итогам трех туров Лиги 1 парижане занимают первое место в таблице.