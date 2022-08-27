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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» заинтриговали новыми трансферами

 
27 Августа 2022 • 11:20 Комментировать (2)

«ПСЖ» еще не завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом в разговоре с журналистами поведал главный тренер команды Кристоф Галтье.

«В ближайшие дни многое изменится. Некоторые игроки уйдут, а какие-то пополнят наши ряды. Чем позже это произойдет, тем сложнее будет их встроить в команду. Впрочем, это хорошие исполнители, поэтому смогут адаптироваться как можно скорее», - передает слова специалиста Foot National.

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды парижского гранда пополнили Ренату Саншеш, Витинья, Нуну Мендеш и Норди Мукиеле.

По итогам трех туров Лиги 1 парижане занимают первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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Alex1972
27 Августа 2022 в 11:30
Ну возьмите меня... (Гелевый)...
ARTUR
27 Августа 2022 в 11:30
Галтье )) интригант ))
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