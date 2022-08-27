«Ницца» хочет купить полузащитника «Лиона»

Хавбек «Лиона» Уссем Ауа попал в сферу интересов другого представителя Лиги 1 – «Ниццы». Об этом стало известно журналистам RMS Sport.

Французский клуб готов побороться за 24-летнего футболиста с «Ромой», «Лестером» и «Ноттингем Форест». Трансферный ценник Ауа равняется 25 миллионам евро. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках за «ткачей», в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.