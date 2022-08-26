Гол Языджи помог «Лиллю» разобраться с «Аяччо»

Четвёртый тур Лиги 1 открылся результативным матчем между «Аяччо» и «Лиллем». Гости планомерно увеличивали отрыв в счёте, реализовав почти всё, что удалось создать. Юсуф Язвджи эффектным ударом с лета размочил результат, а Джонатан Бамба упрочил перевес «догов». После перерыва отличился Тьягу Джало, а Сириль Баяла результативно пробил головой и позволил «Аяччо» уйти от разгрома - 1:3. В самой концовке Джонатан Дэвид с пенальти пробил в штангу.

«Лилль» набрал 7 очков, у его соперника только один пункт.