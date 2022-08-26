Гол Языджи помог «Лиллю» разобраться с «Аяччо»

Четвёртый тур Лиги 1 открылся результативным матчем между «Аяччо» и «Лиллем». Гости планомерно увеличивали отрыв в счёте, реализовав почти всё, что удалось создать. Юсуф Язвджи эффектным ударом с лета размочил результат, а Джонатан Бамба упрочил перевес «догов». После перерыва отличился Тьягу Джало, а Сириль Баяла результативно пробил головой и позволил «Аяччо» уйти от разгрома - 1:3. В самой концовке Джонатан Дэвид с пенальти пробил в штангу.
«Лилль» набрал 7 очков, у его соперника только один пункт.
Протокол игры
|17'Языджи Юсуф (0:1)
|43'Бамба Джонатан (0:2)
|67'Джало Тьягу (0:3)
|(1:3) Баяла Сириль84'
Леруа Бенжамен•Альфонс Микаэль63' (Нури Рияд (63') •Гонсалес Омар II• 73'Майембо Фернан•Диалло Исмаэль•Баяла Сириль• 86'Маршетти Венсан74' (Ляци Казим (74') •Мангани Тома• 71'Kevin Spadanuda63' (Юссуф Мохамед (63') •Эль-Идрисси Мунем63' (Ботье Жан (63') •Амума Ромен74' (Муссити-Око Бевик (74')
Лео Жардим•Диаките Бафоде• 51'Фонте Жозе•Джало Тьягу80' (Йоро Лени (80') •Исмаили Гонсалвес77' (Зедатка Аким (77') •Андре Бенжамин•Гомес Анхель•Жегрова Эдон 58'70' (Мартен Жонас (70') •Языджи Юсуф70' (Гудмундссон Габриэль (70') •Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан
26 августа. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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