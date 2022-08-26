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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Языджи помог «Лиллю» разобраться с «Аяччо»

 
26 Августа 2022 • 23:56 Комментировать
Аяччо
1:3
Лилль
окончен

Четвёртый тур Лиги 1 открылся результативным матчем между «Аяччо» и «Лиллем». Гости планомерно увеличивали отрыв в счёте, реализовав почти всё, что удалось создать. Юсуф Язвджи эффектным ударом с лета размочил результат, а Джонатан Бамба упрочил перевес «догов». После перерыва отличился Тьягу Джало, а Сириль Баяла результативно пробил головой и позволил «Аяччо» уйти от разгрома - 1:3. В самой концовке Джонатан Дэвид с пенальти пробил в штангу.

«Лилль» набрал 7 очков, у его соперника только один пункт.

Протокол игры  
Аяччо1:3Лилль
  17'Языджи Юсуф (0:1)
  43'Бамба Джонатан (0:2)
  67'Джало Тьягу (0:3)
(1:3) Баяла Сириль84'  
Леруа БенжаменАльфонс Микаэль 63' (Нури Рияд ( 63') Гонсалес Омар II  73'Майембо ФернанДиалло ИсмаэльБаяла Сириль  86'Маршетти Венсан 74' (Ляци Казим ( 74') Мангани Тома  71'Kevin Spadanuda 63' (Юссуф Мохамед ( 63') Эль-Идрисси Мунем 63' (Ботье Жан ( 63') Амума Ромен 74' (Муссити-Око Бевик ( 74')
Запасные: Авинель СедрикСоллакаро Франсуа-ЖозефКиминьяни ЯнисВидаль Клеман
Лео ЖардимДиаките Бафоде  51'Фонте ЖозеДжало Тьягу 80' (Йоро Лени ( 80') Исмаили Гонсалвес 77' (Зедатка Аким ( 77') Андре БенжаминГомес АнхельЖегрова Эдон  58' 70' (Мартен Жонас ( 70') Языджи Юсуф 70' (Гудмундссон Габриэль ( 70') Бамба ДжонатанДэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамAlexsandro RibeiroВиржинюс АланCarlos BalebaШевалье ЛюкаБайо Мохамед
26 августа. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аяччо Лилль Юсуф Языджи
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окончен Аяччо 1:3 Лилль 3.45 3.20 2.25
27.08  18:00 Осер ... Страсбург 3.50 3.45 2.10
27.08  22:00 Ланс ... Ренн 2.55 3.55 2.65
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