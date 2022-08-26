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Чемпионат Франции. Лига 1

Кавани получил предложение от клуба из Франции

 
26 Августа 2022 • 08:56 Комментировать

Звездный уругвайский голеадор Эдинсон Кавани, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

По информации источника, заинтересованность в переходе 35-летнего бомбардира проявляет «Ницца». Руководство клуба уже сделало предложение игроку и ждет ответа. Конкурентами французов в споре за Эдинсона являются два испанских клуба – «Вильярреал» и «Валенсия».

Последним местом работы Кавани был «Манчестер Юнайтед». В минувшем розыгрыше Премьер-лиги форвард провел 15 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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