Кавани получил предложение от клуба из Франции

Звездный уругвайский голеадор Эдинсон Кавани, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

По информации источника, заинтересованность в переходе 35-летнего бомбардира проявляет «Ницца». Руководство клуба уже сделало предложение игроку и ждет ответа. Конкурентами французов в споре за Эдинсона являются два испанских клуба – «Вильярреал» и «Валенсия».

Последним местом работы Кавани был «Манчестер Юнайтед». В минувшем розыгрыше Премьер-лиги форвард провел 15 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.