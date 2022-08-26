Раскрыты детали трансфера Слимани в «Брест»

Пресс-служба французского клуба «Брест» объявила о переходе известного алжирского нападающего Ислама Слимани. Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета следующего года. В договоре прописана опция продления сотрудничества на один сезон.

За новую команду 34-летний африканский футболист будет выступать под 13-м номером на спине.

«Я провел переговоры с главным тренером и понял, что он заинтересован во мне. Это стало для меня решающим фактором», - передает слова Ислама клубная пресс-служба.

Во второй половине прошлого сезона Слимани выступал за лиссабонский «Спортинг». Форвард принял участие в девять матчах Примейры, отметившись четырьмя забитыми мячами.