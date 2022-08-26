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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыты детали трансфера Слимани в «Брест»

 
26 Августа 2022 • 07:12 Комментировать

Пресс-служба французского клуба «Брест» объявила о переходе известного алжирского нападающего Ислама Слимани. Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета следующего года. В договоре прописана опция продления сотрудничества на один сезон.

За новую команду 34-летний африканский футболист будет выступать под 13-м номером на спине.

«Я провел переговоры с главным тренером и понял, что он заинтересован во мне. Это стало для меня решающим фактором», - передает слова Ислама клубная пресс-служба.

Во второй половине прошлого сезона Слимани выступал за лиссабонский «Спортинг». Форвард принял участие в девять матчах Примейры, отметившись четырьмя забитыми мячами.

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