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Чемпионат Франции. Лига 1

Боатенг готов продлить контракт с «Лионом»

 
25 Августа 2022 • 10:00 Комментировать

Немецкий защитник Жером Боатенг, ныне выступающий в Лиге 1 за «Лион», хотел бы задержаться во французском клубе. Он готов продлить действующий контракт. Об этом рапортуют журналисты GFFN.

Согласно данным издания, «ткачи» хотели продать 33-летнего игрока в текущее трансферное окно, однако сделка так и не состоялась. «Лион» вел переговоры с «Галатасараем», но получил отказ.

Жером стал игроком «Лиона» в прошлом году, присоединившись к команде в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

В минувшем сезоне Боатенг провел 27 поединков, отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жером Боатенг
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