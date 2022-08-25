Боатенг готов продлить контракт с «Лионом»

Немецкий защитник Жером Боатенг, ныне выступающий в Лиге 1 за «Лион», хотел бы задержаться во французском клубе. Он готов продлить действующий контракт. Об этом рапортуют журналисты GFFN.

Согласно данным издания, «ткачи» хотели продать 33-летнего игрока в текущее трансферное окно, однако сделка так и не состоялась. «Лион» вел переговоры с «Галатасараем», но получил отказ.

Жером стал игроком «Лиона» в прошлом году, присоединившись к команде в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

В минувшем сезоне Боатенг провел 27 поединков, отметившись двумя результативными передачами.