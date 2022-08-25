«ПСЖ» решил избавиться от одного из бразильцев

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара близок к переходу из «ПСЖ» в турецкий «Трабзонспор». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, клубы ведут переговоры по этому переходу. Подписание Рафиньи – приоритетный вариант для турецкой стороны на оставшиеся дни летнего трансферного окна.

В свою очередь «ПСЖ» готов расстаться с 29-летним бразильцем, поскольку для него нет места в стартовом составе команды.

Во второй половине прошлого сезона Рафинья выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». Он принял участие в 17 матчах Ла Лиги, записав на свой счет один забитый мяч.