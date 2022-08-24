Фанаты «Лиона» протестуют против... зелёных бутс

Еще весной мы сообщали о принципиальности взаимоотношений между «Лионом» и «Сент-Этьеном» - лионцы даже были против вылета «Сент-Этьена» из Лиги 1, боясь потерять свое дерби, но в итоге все именно так и случилось.

Однако поклонники «ткачей» по-прежнему считают «зеленых» принципиальным соперником, причем настолько, что протестуют против ношения зеленых бутс не только игроками своего клуба, но и всеми, кто приезжает в Лион на матчи чемпионата. Это, дескать, напоминает им о принципиальном противостоянии.

Подобные плакаты на стадионе «Парк Олимпик Лионне» появились во время матча «Лиона» с «Труа» в рамках третьего тура французской Лиги 1. В следующем туре «ткачам» предстоит сразиться на выезде с гегемоном 50-х во французском футболе - «Реймсом».