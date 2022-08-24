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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «Лиона» протестуют против... зелёных бутс

 
24 Августа 2022 • 23:03 Комментировать
Реймс
...
Лион
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28.08 18:05

Еще весной мы сообщали о принципиальности взаимоотношений между «Лионом» и «Сент-Этьеном» - лионцы даже были против вылета «Сент-Этьена» из Лиги 1, боясь потерять свое дерби, но в итоге все именно так и случилось.

Однако поклонники «ткачей» по-прежнему считают «зеленых» принципиальным соперником, причем настолько, что протестуют против ношения зеленых бутс не только игроками своего клуба, но и всеми, кто приезжает в Лион на матчи чемпионата. Это, дескать, напоминает им о принципиальном противостоянии. 

Подобные плакаты на стадионе «Парк Олимпик Лионне» появились во время матча «Лиона» с «Труа» в рамках третьего тура французской Лиги 1. В следующем туре «ткачам» предстоит сразиться на выезде с гегемоном 50-х во французском футболе - «Реймсом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Сент-Этьен
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РЕЙМС ЛИОН
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