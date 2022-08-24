​Стало известно, как УЕФА накажет «ПСЖ» за нарушение правил финансового fair play

УЕФА продолжает следить за финансовым положением клубов, которым нужно работать в рамках финансового fair play. Ранее мы уже рассказывали о том, как УЕФА накажет топовые клубы Серии А за их нарушения. Та же газета La Reppublica сообщает на своих страницах о том, что «ПСЖ» будет наказан штрафом в 10 миллионов евро.

Напомним, что правила финансового fair play направлены на обеспечение безубыточности клубов, а также на сохранение здоровой конкуренции в европейском футболе.

Стоит отметить, что в последние годы «ПСЖ» очень активно ведёт себя на трансферном рынке, стремясь подписывать сильнейших футболистов.