Дембеле отказал «Лиону» в продлении контракта

Руководство французского «Лиона» никак не может договориться с нападающим Муссой Дембеле о подписании нового трудового соглашения. Об этом сообщается на страницах издания Lequipe.

Согласно сведениям источника, 26-летний форвард отклоняет все предложения «ткачей» по пролонгации сотрудничества. Дембеле настроен покинуть «Лион» следующим летом в статусе свободного агента.

Срок действующего контракта нападающего с «Лионом» рассчитан до окончания сезона-2022/2023. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мусса принял участие в 36 поединках, отметившись 22 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.