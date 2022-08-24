Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фавр не хочет видеть Ремзи в «Ницце»

 
24 Августа 2022 • 08:01 Комментировать

Во французской «Ницце» произошел конфликт между главным тренером команды Люсьеном Фавром и спортивным директором Иэном Муди. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

По данным источника, швейцарский специалист недоволен, что спортдир не советуется с ним в плане трансферов. Фавра не устроило, что без согласования с ним был оформлен переход валлийского полузащитника Аарона Ремзи, которого наставник не хотел видеть в своей команде.

«Ницца» неудачно стартовала в новом розыгрыше французского чемпионата. После трех сыгранных туров команда набрала два балла и располагается лишь на 16-м месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Аарон Ремзи Люсьен Фавр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
08:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на полузащитника сборной Испании
08:18 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» готовится к медосмотру в «Марселе»
08:07 · Франция. Лига 1
Дембеле отказал «Лиону» в продлении контракта
08:01 · Франция. Лига 1
Фавр не хочет видеть Ремзи в «Ницце»
06:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет продать четырёх игроков до закрытия трансферного окна
06:43 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-звезду «Зенита»
23 Августа
23:34 · Франция. Лига 1
«Монпелье» усилился защитником «Селтика»
20:23 · Франция. Лига 1
Сампаоли пояснил, почему расстался с «Марселем»
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Байи переходит в «Марсель»
17:19 · Англия. Премьер-лига
Насри придумал решение для Роналду 13
14:35 · Франция. Лига 1
Агент: «Головин потянул бы уровень «ПСЖ» 3
12:56 · Англия. Премьер-лига
Кюрзава может оказаться в лондонском клубе
11:45 · Италия. Серия А
«Наполи» завершает сделку по Навасу
11:38 · Италия. Серия А
«Милан» может усилиться полузащитником «Бордо»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Байи сегодня попрощается с партнёрами по «МЮ» в Каррингтоне
Все новости
Рекомендуем