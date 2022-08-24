Фавр не хочет видеть Ремзи в «Ницце»

Во французской «Ницце» произошел конфликт между главным тренером команды Люсьеном Фавром и спортивным директором Иэном Муди. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

По данным источника, швейцарский специалист недоволен, что спортдир не советуется с ним в плане трансферов. Фавра не устроило, что без согласования с ним был оформлен переход валлийского полузащитника Аарона Ремзи, которого наставник не хотел видеть в своей команде.

«Ницца» неудачно стартовала в новом розыгрыше французского чемпионата. После трех сыгранных туров команда набрала два балла и располагается лишь на 16-м месте в турнирной таблице.