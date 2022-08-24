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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет продать четырёх игроков до закрытия трансферного окна

 
24 Августа 2022 • 06:55 Комментировать

В столичном «ПСЖ» недовольны, что до сих пор не удалось расстаться с несколькими игроками, на которых не рассчитывает новый главный тренер команды Кристоф Галтье.

Согласно данным журналистов Le Parisien, парижский гранд попытается продать до закрытия трансферного окна следующих игроков: Андера Эрреру, Леандро Паредеса, Идриссу Гуйе и Кейлора Наваса.

Напомним, что на Паредеса претендуют туринский «Ювентус» и «Рома». В подписании Эрреры заинтересован «Атлетик» Бильбао, а трансфер Наваса хочет оформить «Наполи». Что касается Гуйе, то полузащитника ждут в английском «Эвертоне».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Андер Эррера Идрисса Гуйе Кейлор Навас Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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