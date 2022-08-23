«Монпелье» усилился защитником «Селтика»

Воспитанник французского «Осера» Кристоф Жульен возвращается на родину, но не в свой бывший клуб, а в «Монпелье». Ранее футболист выступал в составе «Селтика». Как сообщает официальный сайт чемпиона Франции 2012 года, защитник достался клубу за всего лишь один миллион евро.

При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллионов евро. Контракт с ним подписан сроком до лета 2025 года. В карьере Жюльена были также выступления в «Тулузе», «Фрайбурге» и «Дижоне».

В четвертом туре французского чемпионата «Монпелье» сыграет на выезде с «Брестом», игра состоится 28 августа.