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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» усилился защитником «Селтика»

 
23 Августа 2022 • 23:34 Комментировать
Брест
...
Монпелье
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28.08 16:00

Воспитанник французского «Осера» Кристоф Жульен возвращается на родину, но не в свой бывший клуб, а в «Монпелье». Ранее футболист выступал в составе «Селтика». Как сообщает официальный сайт чемпиона Франции 2012 года, защитник достался клубу за всего лишь один миллион евро.

При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллионов евро. Контракт с ним подписан сроком до лета 2025 года. В карьере Жюльена были также выступления в «Тулузе», «Фрайбурге» и «Дижоне».

В четвертом туре французского чемпионата «Монпелье» сыграет на выезде с «Брестом», игра состоится 28 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Кристоф Жульен
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