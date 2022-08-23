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Чемпионат Франции. Лига 1

Сампаоли пояснил, почему расстался с «Марселем»

 
23 Августа 2022 • 20:23 Комментировать
Ницца
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Марсель
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28.08 16:00

Чилийский специалист Хорхе Сампаоли больше не является тренером французского «Марселя», он подал в отставку во вторник. В интервью телеканалу SporTV он пояснил причины такого шага. По словам Сампаоли, ему не нравилась пассивность руководства клуба при работе на рынке.

- «Марсель» - это страсть. Каждый раз, когда я выходил на поле «Велодрома», чувствовал, как бьется сердце. Мне было очень приятно быть тренером этого клуба. Я был счастлив. Я пришел в непростой момент, когда бушевали фанаты - они подожгли спортивный центр клуба. Мы квалифицировались в Лигу чемпионов, но президент сказал, что мы не можем работать на рынке, и что надо ждать до конца трансферного окна. Мне не понравилась такая аргументация, игроки нужны как можно быстрее, чтобы строить команду, - пояснил Сампаоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Хорхе Сампаоли
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НИЦЦА МАРСЕЛЬ
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