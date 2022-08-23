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Чемпионат Франции. Лига 1

Жена Икарди может отправить мужа в турецкий клуб

 
23 Августа 2022 • 10:53 Комментировать (1)

Аргентинский центрфорвард Мауро Икарди, который не проходит в состав «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, заполучить нападающего в свои ряды собирается стамбульский «Галатасарай». В ближайшие дни представители клуба проведут переговоры с агентом и женой футболиста Вандой Нарой.

Турецкий гранд намерен арендовать Икарди на один сезон. «Галатасарай» готов платить Мауро три миллиона евро, оставшуюся часть оклада придется покрывать парижанам.

В минувшем сезоне аргентинец поучаствовал в 24 поединках чемпионата Франции, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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Горчица+
23 Августа 2022 в 11:30
О, счастливчик!!🥰!
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