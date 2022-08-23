Жена Икарди может отправить мужа в турецкий клуб

Аргентинский центрфорвард Мауро Икарди, который не проходит в состав «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, заполучить нападающего в свои ряды собирается стамбульский «Галатасарай». В ближайшие дни представители клуба проведут переговоры с агентом и женой футболиста Вандой Нарой.

Турецкий гранд намерен арендовать Икарди на один сезон. «Галатасарай» готов платить Мауро три миллиона евро, оставшуюся часть оклада придется покрывать парижанам.

В минувшем сезоне аргентинец поучаствовал в 24 поединках чемпионата Франции, в которых записал на свой счет один забитый мяч.