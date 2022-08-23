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Чемпионат Франции. Лига 1

Халилходжич назвал команду с лучшим составом в мире

 
23 Августа 2022 • 08:47 Комментировать

Известный футбольный специалист Вахид Халилходжич поделился мнением о французском «ПСЖ».

«У этого клуба, без сомнений, лучший состав в мировом футболе. Для них главное выстроить хорошие отношения между игроками. Они должны объединиться ради проекта, каждому нужно отложить в сторону свое эго. Если это произойдет, то не вижу команды, которая сможет помешать им», - передает слова Халилходжича Lequipe.

Парижский гранд ударно стартовал в чемпионате Франции. Подопечные Кристофа Галтье одержали три победы с разницей мячей 17-3. В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Вахид Халилходжич
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