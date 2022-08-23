Халилходжич назвал команду с лучшим составом в мире

Известный футбольный специалист Вахид Халилходжич поделился мнением о французском «ПСЖ».

«У этого клуба, без сомнений, лучший состав в мировом футболе. Для них главное выстроить хорошие отношения между игроками. Они должны объединиться ради проекта, каждому нужно отложить в сторону свое эго. Если это произойдет, то не вижу команды, которая сможет помешать им», - передает слова Халилходжича Lequipe.

Парижский гранд ударно стартовал в чемпионате Франции. Подопечные Кристофа Галтье одержали три победы с разницей мячей 17-3. В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Монако».