Венгер нахваливает Ремзи

Легендарный экс-наставник лондонского «Арсенала», Арсен Венгер, нахваливает валлийского нападающего Аарона Ремзи, который решил перебраться во французскую «Ниццу». Венгер хорошо знает игрока - он работал с ним в лондонском «Арсенале».

- Аарон приносит дополнительную остроту в игру команды. В Италии у него были проблемы из-за травм, сейчас он приходит в себя. Он - творческий игрок, он знает, как забивать, он будет помогать команде расти. Он опытен, и я думаю, что может многое принести «Ницце», - считает Венгер, слова которого цитирует ITASportPress.

Ранее Ремзи выступат в составе туринского «Ювентуса».