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Чемпионат Франции. Лига 1

Венгер нахваливает Ремзи

 
23 Августа 2022 • 03:35 Комментировать
Ницца
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Марсель
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28.08 16:00

Легендарный экс-наставник лондонского «Арсенала», Арсен Венгер, нахваливает валлийского нападающего Аарона Ремзи, который решил перебраться во французскую «Ниццу». Венгер хорошо знает игрока - он работал с ним в лондонском «Арсенале».

- Аарон приносит дополнительную остроту в игру команды. В Италии у него были проблемы из-за травм, сейчас он приходит в себя. Он - творческий игрок, он знает, как забивать, он будет помогать команде расти. Он опытен, и я думаю, что может многое принести «Ницце», - считает Венгер, слова которого цитирует ITASportPress.

Ранее Ремзи выступат в составе туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Ницца Аарон Ремзи
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НИЦЦА МАРСЕЛЬ
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