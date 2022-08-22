Доннарумма высказался о быстром голе Мбаппе

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался насчет крупной победы над «Лиллем» во встрече третьего тура чемпионата Франции. Столичный коллектив выиграл со счетом 7:1.

«Я доволен результатом и нашей игрой. С нетерпением ждем следующего матча. Что думаю о голе Мбаппе? Да, это действительно наша наработка на тренировках. Теперь нам нужно идти от матча к матчу», - передает слова итальянского вратаря клубная пресс-служба.

После трех туров чемпионата Франции парижский коллектив набрал девять баллов и лидирует в турнирной таблице. Разница мячей у подопечных Кристофа Галтье – 17:3.