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Галтье рассказал о трансферных планах «ПСЖ»

21 Августа 2022 • 09:30 Комментировать
 

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался относительно планов клуба на остаток летнего трансферного окна.

«Команде нужны игроки исключительно высокого уровня, чтобы мы могли без проблем проводить матчи каждые три-четыре дня, имея при этом возможность прибегать к ротации состава. Они должны быть хорошо оснащены технически, ведь нам зачастую приходится противостоять эшелонированной защите», - приводит слова тренера Le10Sport.

Галтье подчеркнул, что парижане могут подписать еще нескольких футболистов. Одной из целей «ПСЖ» является полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Трансферы футбола - лето 2022
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