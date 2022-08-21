Галтье рассказал о трансферных планах «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался относительно планов клуба на остаток летнего трансферного окна.

«Команде нужны игроки исключительно высокого уровня, чтобы мы могли без проблем проводить матчи каждые три-четыре дня, имея при этом возможность прибегать к ротации состава. Они должны быть хорошо оснащены технически, ведь нам зачастую приходится противостоять эшелонированной защите», - приводит слова тренера Le10Sport.

Галтье подчеркнул, что парижане могут подписать еще нескольких футболистов. Одной из целей «ПСЖ» является полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.