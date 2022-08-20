«Ланс» вышел в лидеры Лиги 1, разгромив на выезде «Монако»

В третьем туре «Монако» и «Ланс» играли за право (временно) выйти на первое место в турнирной таблице. Удивительно, но монегаски провалили эту встречу, пропустив в первом тайме голы после ударов Луиса Икома и Дейвера Мачадо. Бенуа Бадьяшиль ненадолго вернул интригу в игру, но после перерыва забивали только гости. Секо Фофана с пенальти и Уэсли Саид с игры сделали счет 4:1.
Александр Головин вышел на замену на 56-й минуте, а на 72-й его команда осталась вдесятером. В итоге у «Монако» четыре очка, у «Ланса» - семь.
Протокол игры
|7'Икома Луис (0:1)
|38'Мачадо Дейвер (0:2)
|(1:2) Бадьяшиль Бенуа41'
|55'Фофана Секо (1:3)
|78'Саид Уэсли (1:4)
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон 58'• 72'Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике67' (Якобс Исмаил (67') •Дьятта Крепен•Лукас Жан76' (Сарр Маланг (76') •Матазо Элио46' (Камара Мохамед VII (46') •Минамино Такуми56' (Головин Александр (56') •Эмболо Брель• 40'Бен-Йеддер Виссам 68'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав81' (Кабо Джимми (81') •Мачадо Дейвер81' (Айдара Массадио (81') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо88' (Берг Патрик (88') •Сотока Флориан•Кошта Давид75' (Саид Уэсли (75') •Икома Луис75' (Ганаго Игнатиус (75')
Запасные: Пореба Лукаш•Вух Кристофер•Лека Жан-Луи•Какута Гаэль
20 августа. Стадион "Луи II".
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