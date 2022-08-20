«Ланс» вышел в лидеры Лиги 1, разгромив на выезде «Монако»

В третьем туре «Монако» и «Ланс» играли за право (временно) выйти на первое место в турнирной таблице. Удивительно, но монегаски провалили эту встречу, пропустив в первом тайме голы после ударов Луиса Икома и Дейвера Мачадо. Бенуа Бадьяшиль ненадолго вернул интригу в игру, но после перерыва забивали только гости. Секо Фофана с пенальти и Уэсли Саид с игры сделали счет 4:1.

Александр Головин вышел на замену на 56-й минуте, а на 72-й его команда осталась вдесятером. В итоге у «Монако» четыре очка, у «Ланса» - семь.