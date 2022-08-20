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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» вышел в лидеры Лиги 1, разгромив на выезде «Монако»

 
20 Августа 2022 • 20:05 Комментировать
Монако
1:4
Ланс
окончен

В третьем туре «Монако» и «Ланс» играли за право (временно) выйти на первое место в турнирной таблице. Удивительно, но монегаски провалили эту встречу, пропустив в первом тайме голы после ударов Луиса Икома и Дейвера Мачадо. Бенуа Бадьяшиль ненадолго вернул интригу в игру, но после перерыва забивали только гости. Секо Фофана с пенальти и Уэсли Саид с игры сделали счет 4:1.

Александр Головин вышел на замену на 56-й минуте,  а на 72-й его команда осталась вдесятером. В итоге у «Монако» четыре очка, у «Ланса» - семь.

Протокол игры  
Монако1:4Ланс
  7'Икома Луис (0:1)
  38'Мачадо Дейвер (0:2)
(1:2) Бадьяшиль Бенуа41'  
  55'Фофана Секо (1:3)
  78'Саид Уэсли (1:4)
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон  58'  72'Дисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо Энрике 67' (Якобс Исмаил ( 67') Дьятта КрепенЛукас Жан 76' (Сарр Маланг ( 76') Матазо Элио 46' (Камара Мохамед VII ( 46') Минамино Такуми 56' (Головин Александр ( 56') Эмболо Брель  40'Бен-Йеддер Виссам  68'
Запасные: Желсон МартиньшФолланд КевинМарипан ГильермоДидийон ТомасДиоп Софьян
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски Пшемыслав 81' (Кабо Джимми ( 81') Мачадо Дейвер 81' (Айдара Массадио ( 81') Абдул-Самед СалисФофана Секо 88' (Берг Патрик ( 88') Сотока ФлорианКошта Давид 75' (Саид Уэсли ( 75') Икома Луис 75' (Ганаго Игнатиус ( 75')
Запасные: Пореба ЛукашВух КристоферЛека Жан-ЛуиКакута Гаэль
20 августа. Стадион "Луи II".

 

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окончен Монако 1:4 Ланс 1.75 4.00 4.50
20.08  22:00 Марсель ... Нант 1.58 4.20 5.60
21.08  14:00 Страсбург ... Реймс 1.75 3.55 5.10
21.08  16:00 Клермон ... Ницца
21.08  16:00 Анже ... Брест 2.30 3.25 3.20
21.08  16:00 Монпелье ... Осер 2.07 3.60 3.40
21.08  16:00 Тулуза ... Лорьян 1.95 3.55 3.85
21.08  18:05 Ренн ... Аяччо 1.40 4.60 8.50
21.08  21:45 Лилль ... ПСЖ 6.20 4.60 1.48
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