Полузащитник «Лиона» Райан Шерки продлил контракт с французским клубом до лета 2024 года, сообщает официальный сайт команды из Лиги 1.

В минувшем сезоне 19-летний Шерки провёл в составе «Лиона» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого француза в 18 миллионов евро.

Отметим, что вингер является воспитанником «Лиона», за основную команду которого выступает уже на протяжении трёх последних лет. Всего в составе родного клуба Шерки провёл 64 матча, забив девять голов, а также отдав 10 результативных передач.

Свой следующий матч «Лион» проведёт 28 августа против «Реймса». Начало — в 18:05 по московскому времени.