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Чемпионат Франции. Лига 1

Шерки продлил контракт с «Лионом» на два года официально

 
20 Августа 2022 • 12:11 Комментировать
Реймс
...
Лион
28.08 18:05

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки продлил контракт с французским клубом до лета 2024 года, сообщает официальный сайт команды из Лиги 1.

В минувшем сезоне 19-летний Шерки провёл в составе «Лиона» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого француза в 18 миллионов евро.

Отметим, что вингер является воспитанником «Лиона», за основную команду которого выступает уже на протяжении трёх последних лет. Всего в составе родного клуба Шерки провёл 64 матча, забив девять голов, а также отдав 10 результативных передач.

Свой следующий матч «Лион» проведёт 28 августа против «Реймса». Начало — в 18:05 по московскому времени. 


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Лион Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Райан Шерки
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РЕЙМС ЛИОН
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