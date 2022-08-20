Галтье: «Матч с «Лиллем» - первое серьёзное испытание для «ПСЖ»

В рамках третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Лиллем». Своими ожиданиями от поединка поделился главный тренер парижской команды Кристоф Галтье.

«Летом у них поменялся тренер, а с этим изменился стиль игры. У «Лилля» есть в составе много атакующих футболистов, поэтому нам необходимо быстро распоряжаться мячом. Наверное, этот матч – первое серьезное испытание для «ПСЖ» в новом сезоне. Нам придется сыграть на максимуме, чтобы добиться победы», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Матч «Лилля» против «ПСЖ» пройдет в воскресенье, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.